Roma, l'autista gli chiede di non fumare sul bus? Lui lo aggredisce con una sega

Un uomo di 42 anni di nazionalità marocchina è stato arrestato dalla Polizia dopo aver aggredito venerdì scorso, l'8 agosto, l'autista di un autobus a Largo Fausta Labia, in zona Fidene a Roma. Secondo quanto ricostruito l'autista, di 51 anni, avrebbe invitato l'uomo a non fumare sul mezzo. Ma invece che le dovuto scuse, l'uomo per tutta risposta lo ha aggredito con una sega di 40 centimetri.
L'autista, ferito alla mano e alla testa, è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale Vannini mentre l'aggressore è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa lesioni aggravate.
"Quell’uomo - ha raccontato poi la vittima agli investigatori - era all’interno del bus fermo e stava fumando allora io gli sono andato incontro per dirgli che non poteva fumare. Sembrava tranquillo. Invece, mi ha aggredito e io cercato di difendermi. Ho gridato richiamando l’attenzione dei miei colleghi. Poi il marocchino ha estratto una sega molto grande e ha iniziato a colpirmi. Pensavo di morire. Ho subito sanguinato dalle braccia. Ero ricoperto di sangue. Se non fossero intervenuti i miei compagni di lavoro - ha concluso l'autista dell'autobus - per me sarebbe stata la fine".