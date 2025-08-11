Roma, l'autista gli chiede di non fumare sul bus? Lui lo aggredisce con una sega

"Quell’uomo - ha raccontato poi la vittima agli investigatori - era all’interno del bus fermo e stava fumando allora io gli sono andato incontro per dirgli che non poteva fumare. Sembrava tranquillo. Invece, mi ha aggredito e io cercato di difendermi. Ho gridato richiamando l’attenzione dei miei colleghi. Poi il marocchino ha estratto una sega molto grande e ha iniziato a colpirmi. Pensavo di morire. Ho subito sanguinato dalle braccia. Ero ricoperto di sangue. Se non fossero intervenuti i miei compagni di lavoro - ha concluso l'autista dell'autobus - per me sarebbe stata la fine".