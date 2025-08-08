Cacio e pepe? Rissa tra Roma e Londra

Poi possiamo buttarla in caciara (che pure c’entra trattandosi dell’antico luogo di produzione dei formaggi) o lasciarci andare a delle facili ironie (il web ne è già pieno): però la verità è che ci sono poche certezze nella vita e una di queste è che no, nella cacio e pepe il burro non ci va. Orrore. Lo dice la parola, tra l’altro: cacio (formaggio) e pepe.

Stop. Sennò si chiamava cacio, pepe e burro. È scoppiato un mezzo putiferio quando il sito dell’emittente televisiva Bbc ha rilanciato una ricetta, diciamo, rivisitata del piatto must della cucina romana: tra gli ingredienti ci ha messo anche il burro (e il parmigiano) e apriti cielo.

Ché, tra l’altro, se sul primo errore si può glissare pensando che nella tavola britannica manca mai, sul secondo è una bestialità alimentare e basta: ma come si fa a confondere il pecorino col parmigiano? A Roma, infatti, non l’hanno presa benissimo. Un po’ orgoglio nazionale, un po’ colti sul vivo, un po’ anche che la polemica estiva è una cosa seria, ma molti appassionati della capitale hanno avuto un sussulto davanti ai fornelli.

Se l’è presa la Fiepet Confesercenti, che è la la Federazione degli esercenti pubblici («Rimaniamo basiti», ha detto il suo presidente Claudio Pica che sulla stampa italiana s’è sfogato ma su quella inglese ha chiesto un’immediata rettifica «mettendo a conoscenza anche l’ambasciata del Regno Unito a Roma», che qui si scherza no), se la sono presa gli chef storici (come Riccardo Aquilani del Pancrazio: «Per realizzare la cacio e pepe bisogna seguire la tradizionale ricetta romanesca a partire dalla scelta degli ingredienti, vanno utilizzate materie di qualità. A fare, al massimo, la differenza, può essere solo la mantecatura»), qualcuno ha preso la palla al balzo e ha suggerito di «immaginare un percosso educativo condotto insieme con Roma Capitale, Regione Lazio e ministero dell’Agricoltura, dedicato agli istituti alberghieri e alle maestranze, in grado di salvaguardare il nostro territorio». E a Londra, intanto, muti.