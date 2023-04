Papa Francesco, dura replica a Pietro Orlandi: "Illazioni offensive e infondate"

16 aprile 2023 a

Ora Papa Francesco rompe il silenzio e replica alle durissime parole di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, che ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, nel corso della settimana, aveva lanciato pesantissime accuse a Papa Wojtyla.

"Certo di interpretare i sentimenti dei fedeli di tutto il mondo, rivolgo un pensiero grato alla memoria di San Giovanni Paolo II, in questi giorni oggetto di illazioni offensive e infondate", ha affermato Bergoglio per il Regina Caeli con i fedeli riuniti in San Pietro. Nel mirino le parole del fratello della ragazza scomparsa il 22 giugno 1983, mistero che da decenni lambisce il Vaticano. Sempre lo scorso martedì, Pietro Orlandi ha incontrato il Promotore di Giustizia Alessandro Diddi, così come chiesto dalla famiglia, per depositare un'ampia memoria utile alle indagini. Dopo l'incontro, un duro scontro tra Orlandi e Diddi, che ha coinvolto anche il legale del primo.

Fango su Wojtyla, bomba su Pietro Orlandi: "Perché ha detto quelle frasi ignobili"

A DiMartedì, Pietro Orlandi, aveva parlato delle presunte serate di Wojtyla in compagnia di altri cardinali, lasciando intendere che frequentasse delle donne: "Ogni tanto usciva di sera e andava in giro con due suoi amici polacchi. Secondo qualcuno non andava certo a benedire delle case", aveva affermato. Parole che ovviamente hanno sollevato un polverone, tanto che addirittura il Pontefice in persona ha ritenuto necessario intervenire sulla vicenda.