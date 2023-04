De Caprio, il dramma di "mollica o senza?": chi ha ucciso sua madre

19 aprile 2023 a

a

a

C'è una svolta nella morte di Rosa Gigante, madre del noto salumiere-TikToker Donato De Caprio. Proprio in queste ore ha reso una parziale confessione, seguita da una serie di "non ricordo", Stefania Russolillo. A lei, 47enne vicina di casa di Roma, la Squadra mobile di Napoli ha notificato il provvedimento di fermo emesso dalla Procura. Una decisione, quella presa dal sostituto procuratore Maurizio De Marco, arrivata dopo l'interrogatorio in questura.

"Ha avvelenato la moglie. Ma lei...". Chi è quest'uomo: la Bologna-bene sconvolta

La donna è infatti ritenuta gravemente indiziata dell'omicidio della 72enne madre di De Caprio. La donna è stata trovata senza vita nella sua casa nel quartiere Pianura di Napoli. Il movente, secondo quanto ha raccontato Russolillo agli investigatori, è legato a futili motivi. Dietro ci sarebbe il furto della posta e altri dispetti che avrebbe subito. Al momento non è ancora chiaro quale sia stata l'arma del delitto.

Ammazza moglie, figli e si suicida. Orrore a L'Aquila: chi è quest'uomo. Un mese fa...

Prime indiscrezioni parlano di un martello con cui Rosa sarebbe stata colpita. La vittima, però, sarebbe stata trovata anche una corda intorno al collo e il corpo sarebbe parzialmente bruciato. La Procura di Napoli per ora ha sequestrato la salma, sulla quale sono stati riscontrati tracce di un principio di combustione, per l'esame autoptico. De Caprio è il salumiere social più famoso d'Italia, vanta infatti 3 milioni di follower su Tik Tok. Il ragazzo è specializzato in marenne napoletane, ossia gli sfilatini per l'ora di pranzo, che presenta nei suoi video con il tormentone "mollica o senza?".