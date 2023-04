Globemaster III da Ramstein a Ghedi: bombe atomiche in Italia?

20 aprile 2023 a

Un volo che scatena il sospetto. Un volo dalla base tedesca di Ramstein a quella italiana di Ghedi, in provincia di Brescia. A volare era il gigante dei cieli Globemaster III Boeing C-17A dell'Usaf. Un volo piuttosto singolare, dato che quel bestione non è solito spostarsi con frequenza.

Ma, soprattutto, il Globemaster III è l'unico aereo cargo italiano in grado di spostare bombe atomiche. Ragione per la quale, appunto, si scatena il sospetto: sono arrivate delle testate nucleari in Italia?

Il tutto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 19 aprile: la partenza da Ramstein e l'atterraggio, poco più di un'ora dopo, a Ghedi, dove è schierato un distaccamento del 704esimo squadrone del Munss americano, simile a quello che si trova nella base Nato di Aviano.

Per quel che riguarda i velivoli abilitati al trasporto delle armi, anche se l'aereo è italiano la gestione è in mano unicamente agli americani, al Munss appunto. Nel dettaglio, come ricorda Il Messaggero, il Globemaster III è quadrigetto che a pieno carico arriva a pesare 260 tonnellate ed è lungo e largo più di 50 metri.

Molto particolare il tragitto effettuato dall'aereo cargo: non ha attraversato dritto per dritto la Germania per arrivare in Italia, ma ha "divagato" sull'Atlantico, evitando Svizzera e Austria - che non fanno parte della Nato - ma anche Francia e Spagna. Il Globemaster III è passato sopra le Colonne d'Ercole, dunque sulla Sardegna per poi arrivare a Ghedi. Tragitto davvero particolare. Certo, voli simili possono servire a tarare radar e altre apparecchiature. Eppure, come fa notare sempre Il Messaggero, "è da tempo nota la volontà di portare in Italia le nuove bombe atomiche B61-12 per sostituire le "vecchie" B61-11, ugualmente trasportabili dagli F-35 e dai Tornado di base a Ghedi. E il sospetto cresce: sono effettivamente arrivate delle nuove bombe atomiche in provincia di Brescia?