Napoli, bimba di 6 anni investita: muore sul colpo, alla guida la mamma

Sarebbe stata la madre della bambina deceduta a Casalnuovo, nel Napoletano, durante una manovra con la sua Audi A3 in retromarcia, ha perdere il controllo dell’auto investendo sia la piccola che un suo conoscente. Le indagini dei carabinieri sulla morte di Aurora Napolitano, 6 anni, dopo prime notizie che li indirizzavano su un pirata della strada, hanno abbandonato la pista del guidatore che non si era fermato a prestare soccorso e puntano a chiarire le responsabilità della donna di cui la piccola era figlia. Per l’uomo che era con loro nessuna grave conseguenza dell’investimento. La salma della bimba e il veicolo sono stati sequestrati su disposizione dell’autorità giudiziaria di Nola.

Una vera e propria tragedia che ha scosso un'intera comunità. Si tratterebbe dai primi rilievi di una fatalità. A quanto pare la mamma era in manovra di retromarcia, poi all'improvviso, forse una distrazione, la donna ha perso il controllo dell'auto. L'impatto con la bimba di 6 anni è stato fatale, sarebbe morta sul colpo. Coinvolto nell'incidente anche un conoscente che però non ha riportato ferite gravi. Ora gli inquirenti dovranno fare gli accertamenti necessari per capire come siano andate davvero le cose. Un sabato pomeriggio tragico che ha cambiato per sempre una famiglia. Il più grande dei dolori: una madre che vede morire una figlia.