Trento, immigrato sfascia le auto a calci: delirio in pieno centro

Scene di ordinario degrado e delirio, che in questo caso arrivano da Trento. Un immigrato, del tutto fuori controllo, ha infatti iniziato a distruggere i parabrezza delle auto parcheggiate in pieno centro storico.

Le immagini risalgono allo scorso weekend, in totale una decina i veicoli che si trovavano regolarmente parcheggiati a bordo strada a subire dei danni. Le immagini, pubblicate sui social, sono subito diventate virali.

Erano da poco passate le 19 di sabato quando l'uomo ha iniziato a spaccare le automobili tra via Gianantonio Manci e via Roma, come detto in pieno centro. Terrorizzati i passanti, anche perché l'uomo era in evidente stato di alterazione: saltava sui cofani delle auto e sfondava a calci i parabrezza, per danni da molte migliaia di euro. Il tutto senza un motivo.

Dunque a dare l'allarme sono stati diversi passanti: l'immigrato è stato poi fermato dai carabinieri intervenuti nel luogo dove sfogava il suo delirio e, al momento dell'arresto, non ha opposto resistenza agli agenti.