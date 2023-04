Piantedosi, allarme-sicurezza a Milano: la mossa del ministro

29 aprile 2023 a

La questione sicurezza a Milano sta diventando sempre più seria e pesante. L’ultimo episodio avvenuto alla stazione centrale è scioccante, con una donna che è stata picchiata a sangue e violentata in uno degli ascensori. Oltre agli episodi di violenza, a ridosso di Pasqua sono anche stati abbandonati due neonati in città nell’arco di 48 ore. Il ministro Matteo Piantedosi ha quindi deciso di fare il punto della situazione direttamente a Milano, dove sarà il prossimo 10 maggio.

Diverse azioni sono già state avviate per garantire una maggiore sicurezza in città, con particolare attenzione alla stazione centrale e alle zone adiacenti. “In sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica - ha dichiarato il ministro dell’Interno - ci confronteremo sui risultati dei controlli interforze che sono in corso dallo scorso gennaio e che proseguiranno anche nei prossimi mesi. Una analoga iniziativa farò la prossima settimana anche a Roma”.

“Grazie ad una azione capillare di vigilanza del territorio - ha aggiunto il titolare del Viminale - siamo riusciti ad arrestare nell'arco di poche ore gli autori di tutti i più gravi episodi accaduti. Ringrazio le forze di polizia per tutto l'impegno che stanno assicurando per prevenire e contrastare la commissione di reati e garantire la vivibilità di zone cittadine particolarmente esposte a fenomeni criminali”.