"Un viaggio nel Jazz con i talenti del Conservatorio" al "Giuseppe Verdi" di Milano

Il Chiostro del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano ospiterà il 18 giugno “Un viaggio nel Jazz con i talenti del Conservatorio”, un evento speciale promosso dallo Studio Legale Carbonetti e Associati in occasione dell’edizione 2025 del Premio Jazz dell’Istituzione milanese. Protagonisti della serata saranno i giovani musicisti vincitori del Premio Jazz, che si esibiranno nel programma “Silver’s Worlds: la musica di Horace Silver”, a cura del Maestro Tino Tracanna, figura di riferimento della scena jazz italiana. In questa cornice di musica e cultura, Carbonetti e Associati annuncerà ufficialmente anche il trasferimento alla nuova sede milanese e il conseguimento della certificazione UNI 11871. L’occasione costituirà così il palcoscenico per sancire la presenza strategica a Milano, il virtuosismo organizzativo e il rinnovato impegno verso la cultura come forma di restituzione e responsabilità.

Il sostegno dello Studio al Conservatorio si è concretizzato nel finanziamento del premio della categoria Jazz e in una donazione finalizzata all’acquisto di strumenti musicali, destinati alla didattica e agli studenti. Inoltre, Carbonetti e Associati ha reso possibile la realizzazione e pubblicazione dell’incisione del concerto, offrendo un contributo duraturo alla valorizzazione del repertorio jazzistico dei giovani talenti “Siamo convinti che promuovere il talento e investire nella cultura sia parte integrante del nostro ruolo professionale e civile. Questo progetto rappresenta per noi un’occasione concreta per sostenere la formazione, valorizzare l’impegno dei giovani musicisti e rinnovare il legame con la città di Milano”, afferma Fabrizio Carbonetti, Managing Partner dello Studio.