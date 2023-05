Meteo, Giuliacci: incubo sull'Italia, quando crollano le temperature

08 maggio 2023 a

Peggiora il tempo su gran parte dell'Italia. "È già partita una fase meteo instabile, che sta vedendo il ritorno delle piogge e dei temporali, anche forti" tra ieri, domenica 7 e oggi, lunedì 8 maggio. A partire dal Nord Italia, scrive Mario Giuliacci sul suo sito di previsioni del tempo . "Questo minimo di bassa pressione impiegherà un paio di giorni per completare il tragitto sull'Italia, coinvolgendo anche le regioni centrali e un po' il Meridione, sebbene in maniera inferiore rispetto al settentrione", aggiunge il meteorologo. "Variabilità e clima incerto, soprattutto per le Tirreniche".

E non finisce qui. Ci sarà infatti "una seconda saccatura, collegata alla depressione d'Islanda, stavolta decisamente più corposa e instabile, che porterebbe sia un calo generalizzato delle temperature, sia una lunga fase di piogge e rovesci", osserva ancora Giuliacci. Parte quindi "un periodo caratterizzato da frescura e piogge frequenti. Quello che pare certo è che le alte pressioni invadenti non dovrebbero affatto interessarci per diversi giorni".

Le tendenze meteorologiche parlano chiaro: "Niente caldo e piogge e diffuse fino a metà maggio". Ma attenzione, avverte il colonnello, "non stiamo dicendo che pioverà tutti i giorni e dappertutto. Saranno dei peggioramenti di stampo tardo primaverile quindi il sole non mancherà affatto. Ma l'acquazzone pomeridiano o serale sarà spesso presente". Insomma, conclude Giuliacci, "l'ultimo mese della stagione primaverile sta facendo il suo dovere. In attesa che arrivi davvero il caldo tra qualche settimana: di sicuro ci sarà tempo per 30 gradi diffusi a lungo. Oramai le estati sono così". Pr ora godiamoci il fresco.