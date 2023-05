Udine, "sfruttano" la festa degli Alpini e lo fanno in mezzo alla strada: immagini esplicite

14 maggio 2023 a

Sconcerto e degrado a Udine, il tutto nel giorno della tradizionale adunata degli Alpini, a cui oggi, domenica 14 maggio, ha preso parte anche Giorgia Meloni.

In città migliaia di persone, un clima di festa, esuberante e allegro. Ma c'è anche chi ne approfita, in modo del tutto indecente. Che succede? Presto detto: come rivela Dagospia, una coppietta approfitta del caos generato dall'adunata per concedersi un rapporto alla luce del sole.

"Fermate gli immigrati, non gli Alpini": violenze sessuali, l'affondo di Vittorio Feltri

Già, in mezzo alla strada i due tizi non resistono alla passione e iniziano ad avere un rapporto. Il tutto accade in via Zanon: i due cercano di nascondersi tra le macchine, ma ovviamente il tentativo è vano. Immagini piuttosto sconcertanti. E nessuno provi a puntare il dito contro gli Alpini...

