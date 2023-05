Giorgia Meloni all'adunata degli Alpini: "Anche un'altra mamma, la Patria"

14 maggio 2023 a

a

a

Oggi, domenica 14 maggio, è la Festa della mamma. Ma non solo: è anche il giorno clou dell'adunata degli Alpini che si sta svolgendo a Udine, la prima dopo la polemica per i casi di molestie dello scorso anno. Le penne nere insomma sono nel mirino, anzi c'è chi - come La Stampa - le aveva condannate in partenza, anche a Udine, per i fatti dell'anno scorso.

Chi si schiera al fianco degli Alpini, invece, è il premier Giorgia Meloni, la quale ha preso parte alla festa di Udine. E non solo. La leader di Fratelli d'Italia ha anche detto chiaro e tondo: "Oggi è la festa della mamma, ma noi abbiamo sempre un'altra mamma che è la patria".

Dunque da Udine ha subito ribadito: "Venire qui ad assaporare un po' di questo sentimento è una cosa preziosissima". E ancora: "Qui ci sono persone che vengono non solo da tutta Italia ma da tutto il mondo per ricordare quali siano le loro radici, ed è la cosa più preziosa che abbiamo".

Il premier ha parlato dopo essere scesa dalla tribuna d'onore che è stata allestita in piazza Primo maggio, tribuna dalla quale ha assistito alla parte iniziale della sfilata, l'evento principale di ogni adunata degli Alpini.

Poi anche un post tutto per la mamma: "Grazie per aver sempre creduto in me, mamma. E se c'è una cosa che mi rende felice, è averti resa abbastanza fiera da ripagare i tuoi sacrifici, la tua solitudine, il tuo amore. Auguri a tutte le mamme, il centro del mondo", ha scritto su Twitter Giorgia Meloni a corredo di uno scatto che la ritrae con la madre.