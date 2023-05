Senaldi travolge la sinistra: "Alluvione? Quando c'era il Covid in Lombardia..."

Pietro Senaldi 17 maggio 2023 a

Adesso che c'è l'alluvione in Emilia Romagna il governo sospende i tributi, fa un consiglio dei ministri e manifesta solidarietà all'Emilia Romagna. Insomma si dice che è colpa del cambiamento climatico, è colpa della siccità, è colpa del fatto che ha piovuto troppo, non comunque colpa dell'amministrazione.

Quando però arrivò il Covid in Lombardia non era colpa della pandemia, del fatto che poi ha invaso tutto il mondo o del fatto che nessuno sapesse come curarlo, se la gente moriva era colpa di Fontana che era l'unico a mettersi la mascherina, e il governo non ha fatto nulla se non accusare la regione Lombardia.

Forse perché adesso c'è un governo di centrodestra che tiene all'Italia e prima c'era un governo giallo-rosso che teneva solo a se stesso. Forse perché la regione Emilia Romagna è da sempre governata dalla sinistra e quindi nessuno l'attacca da sinistra, ma invece la Lombardia era sempre governata dal centrodestra e infatti la sinistra l'attaccava. Ecco, questi sono due stili diversi. Se l'Emilia Romagna è travolta dalle intemperie o da fattori non pronosticabili è colpa della fatalità, se lo è la Lombardia è colpa degli amministratori leghisti, meloniani, forza italioti e via discorrendo...