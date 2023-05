Alluvione, frana a Sasso Marconi sulla A1: decine di chilometri di coda

18 maggio 2023 a

a

a

L'alluvione sta paralizzando anche strade e autostrade. Questa mattina 18 maggio si registrano 14 chilometri di coda sulla A1 Milano - Napoli, nel tratto compreso tra Sasso Marconi nord e il bivio con la A1 Direttissima in direzione Firenze, a causa di un importante smottamento, costantemente monitorato e attenzionato, dovuto alle forti piogge registrate nelle ultime ore. Al fine di preservare la percorribilità del tratto in direzione sud "è stato pertanto necessario attivare una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta all’altezza del km 212 mentre continuano le attività delle squadre di Autostrade per l’Italia impegnate sul posto in operazioni di ripristino della viabilità", fa sapere Aspi. Nello stesso tratto si registrano sette chilometri di coda in direzione Bologna.

Intanto è stato emanato un ordine di "evacuazione immediata" alla popolazione e alle aziende di Villanova di Ravenna, Filetto e Roncalceci "interessate da possibili fenomeni di allagamento". Lo ha disposto il Comune di Ravenna per rischio allagamento della rete dei canali consortili, a seguito della frattura del Lamone fra Reda e Fossolo. "Le persone che non hanno possibilità di andare da amici e parenti si rechino alle aree di accoglienza allestite al Cinema City Ravenna, via Secondo Bini 7 e al Museo Classis di Classe, via Classense 29", scrive l’amministrazione di Ravenna sui social ricordando che "si sta procedendo a inviare dei pullman nelle frazioni interessate".

Nella notte il Comune aveva invitato i residenti di Villanova di Ravenna "a salire ai piani alti": "Si stanno registrando innalzamenti dei livelli dell’acqua del canale Magni - spiega il Comune - che stanno generando tracimazioni e allagamenti delle aree circostanti. Per questo si raccomanda di salire ai piani alti. Chi non si sentisse comunque sicuro può recarsi nella sede del comitato cittadino di Villanova di Ravenna oppure nell’area di accoglienza allestita al Cinemacity, in via Secondo Bini 7 a Ravenna".