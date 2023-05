Vaticano, auto a tutta velocità forza i varchi: esploso un colpo di pistola

19 maggio 2023 a

Momenti di grande paura in Vaticano. Un'auto nella tarda serata si è lanciata a tutta velocità su uno dei varchi controllati dalla gendarmeria forzando il posto di blocco. A nulla è servito l'alt intimato dai gendarmi al conducente del veicolo che ha proseguito la sua folle corsa. L'uomo alla guida è riuscito a raggiungere comunque il Cortile di San Damaso dove alla fine è stato arrestato. Si tratta di un quarantenne in stato di alterazione psicofisica. Ora è recluso in una cella presso la caserma della gendarmeria.

A quanto pare i gendarmi per fermare la folle corsa dell'auto avrebbero esploso un colpo di pistola indirizzato a uno dei pneumatici dell'auto. Il colpo ha centrato l'auto sul parafango ma non ne ha impedito la corsa folle verso il territorio Vaticano fino al cortile di San Damaso. Una volta raggiunto dai gendarmi, l'uomo alla guida è stato immobilizzato e portato all'interno della caserma della gendarmeria. Successivamente è stato sottoposto a una visita da parte dei medici della Direzione di Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano, che hanno rilevato un grave stato di alterazione psicofisica. "Attualmente - informa la sala stampa vaticana, come riporta l'Ansa - la persona si trova in una cella detentiva presso i nuovi locali della Caserma della Gendarmeria, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria".