Ultima Generazione, nuovo blitz al Senato: il gesto choc degli attivisti

Ultima Generazione colpisce ancora. Davanti al Senato gli attivisti hanno dato vita a un nuovo blitz dopo quello dello scorso gennaio in cui avevano imbrattato con vernice lavabile i muri esterni dell'edificio di Palazzo Madama. Questa volta invece gli ambientalisti hanno imbrattato se stessi: due ragazze, entrambe in topless, si sono rovesciate addosso del fango. Quello che loro hanno definito "il fango dell'Emilia-Romagna". Con loro altri due attivisti che sono subito stati immobilizzati a terra dalle forze dell'ordine. Il timore è che ancora una volta potessero rovinare monumenti o spazi pubblici.

"Non trattate noi come criminali - ha urlato una delle attiviste - Stanno investendo nella nostra morte, l'abbiamo visto in Emilia-Romagna, l'abbiamo visto nelle Marche, a Ischia, sempre di più. Fin dove ci dovremo spingere per ottenere attenzione? I maggiori scienziati avvertono che ci stiamo destinando a morte certa, non so se vi rendete conto che ci stanno uccidendo".

Non poteva mancare l'attacco all'esecutivo Meloni. "Un governo - si legge nella nota diffusa dagli attivisti - che continuerà a ignorare tutto ciò, ostinandosi a finanziare sussidi ambientalmente dannosi (41,8 miliardi nel 2021) anziché investire nella messa in sicurezza dei nostri territori, è un governo che continuerà a mettere in pericolo le nostre vite". E ancora: "Davanti a un'alluvione che ha messo in ginocchio un'intera regione, il ministro per la Protezione civile Musumeci ha trovato la sfacciataggine di affermare che dobbiamo abituarci a convivere con il cambiamento climatico". Insomma, per Ultima Generazione è tutta colpa di un governo che guida il Paese da solo sei mesi. E il ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini ha commentato così quanto accaduto: " Poco fa davanti al Senato. Quelli che dicono sempre NO a tutto, quelli del NO ad ogni opera umana per mettere in sicurezza fiumi, laghi, boschi, campagne e città, sono un danno per l’ambiente e per l’Italia. Vandali, patetici, e con molto tempo libero. L'Emilia-Romagna li aspetta, a spalare".