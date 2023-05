Emilia-Romagna, l'appello che commuove l'Italia: "In estate venite qui"

25 maggio 2023 a

Un appello che ha commosso l'Italia. Dal cuore dell'Emilia Romagna arrivano le parole di una ragazza che in pochi istanti hanno fatto il giro del web e soprattutto dei social. L'appello è chiaro: dopo l'alluvione devono essere gli italiani per primi a dare una mano alle terre colpite dal disastro. "Venite in vacanza in Emilia Romagna, non andate altrove e sostenete le attività di questo territorio. Comprate prodotti del posto. Credo che i miei colleghi e tutti coloro colpiti da questo disastro hanno bisogno della vostra mano. Mangiate nei nostri ristoranti e dormite nei nostri alberghi".

Poi l'appello di questa ragazza, titolare di una fattoria ormai distrutta, si fa più toccante: "Per voi magari non cambia niente, ma per noi è una cosa importantissima per ripartire". L'appello in poche ore ha fatto migliaia di visualizzazioni. E l'impegno di ogni italiano a trascorrere le vacanze estive in Emilia Romagna può essere decisivo per far ripartire un'intera regione del nostro Paese.



