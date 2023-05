Meteo, "allerta rossa": chi rischia, fine settimana da incubo

26 maggio 2023 a

Il maltempo non dà tregua all'Emilia-Romagna. Sabato 27 maggio è stata nuovamente annunciata l'allerta rossa nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena. "Nelle prime ore della giornata del 27 maggio - fa sapere la Protezione civile - sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura".

Il timore è quello dei "possibili e localizzati incrementi dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua del settore centro-orientale, ancora interessati da criticità idrauliche generate dalle piene precedenti". Ma non solo, perché "permangono condizioni di criticità idraulica rossa nella pianura bolognese, ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua, che gravano sul reticolo secondario e di bonifica, interessato ancora da livelli idrici elevati, anche in considerazione dei possibili temporali previsti". Occhi puntati sulle zone montane e collinari centro-orientali della regione, dove esistono "condizioni di saturazione dei suoli favorevoli all'aggravamento dei dissesti di versante innescatisi nelle ultime settimane".

La stessa Giorgia Meloni, intervenuta al Festival dell'economia a Trento, ha parlato di "un'ondata eccezionale" dal "bilancio grave". Motivi per cui "di fronte a una simile catastrofe serviva una risposta immediata e quella risposta è stata data con il Cdm dello scorso martedì dove abbiamo varato i primi interventi per oltre 2 miliardi di euro. E io credo che vada ricordato, perché è uno sforzo immane, che è stato fatto in praticamente 72 ore". Non sono però esclusi nuovi aiuti europei, con il governo pronto a lavorare "sulle misure e anche sulle richieste da fare all'Ue".