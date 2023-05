Papa Francesco, "annullato tutto". Problema di salute, la voce dal Vaticano

26 maggio 2023 a

Papa Francesco ha la febbre. Di qui la decisione arrivata questa mattina di cancellare tutte le udienze in programma. Non erano previsti incontri con gruppi, ma il Pontefice non ha potuto ricevere nemmeno singole persone proprio a causa della sua indisposizione. "Per via di uno stato febbrile, Papa Francesco non ha ricevuto in udienza questa mattina", questo quanto riferito dalla sala stampa vaticana.

Pur non avendo ricevuto nessuno in udienza, oggi il Pontefice ha continuato a lavorare, firmando la nomina del suo successore sulla cattedra di Buenos Aires, ora che va in pensione il cardinale Mario Aurelio Poli. SI tratta di un vescovo di 55 anni, monsignor Jorge Ignacio Garcia Cuerva, sacerdote impegnato nei quartieri poveri e nelle carceri che Bergoglio conosceva all'epoca in cui era in Argentina.

Non dovrebbero subire variazioni invece gli impegni dei prossimi giorni, come la messa di Pentecoste domenica. E al momento sarebbe confermata per lunedì 29 maggio anche un'udienza al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la annunciata consegna del premio Paolo VI. Quella di adesso, comunque, sarebbe solo una semplice indisposizione. Lo scorso marzo, invece, Bergoglio è stato ricoverato per quattro giorni al policlinico Gemelli a causa di una improvvisa polmonite acuta.