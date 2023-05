Vauro oltre la decenza: "Porco ***", la bestemmia di Papa Francesco

16 maggio 2023 a

a

a

Come spesso accade, l’ultima vignetta di Vauro fa discutere. Il disegnatore è uscito sul Fatto Quotidiano attribuendo a Papa Francesco una bestemmia. Il contesto è il giorno dopo l’incontro con Volodymyr Zelensky, con quest’ultimo che ha sostanzialmente rifiutato la mediazione del Pontefice per giungere in tempi rapidi al cessate il fuoco in Ucraina. Secondo la ricostruzione satirica di Vauro, il Papa l’ha presa male e ha reagito bestemmiando.

Guarda la vignetta di Vauro sul sito del Fatto Quotidiano

“Ma porco…”, esclama Bergoglio, ricevendo un richiamo dall’alto: “Francesco!”. “Perdoname capo è che se ci ripenso…”, è la risposta del Papa. A modo suo Vauro ha immaginato la reazione del Pontefice, che in quaranta minuti di incontro aveva offerto la sua disponibilità per avviare una mediazione con la Russia. Dopo essere stato in Vaticano, il presidente ucraino ha però sostanzialmente rifiutato l’offerta. “Con tutto il rispetto per Sua Santità - ha dichiarato a Porta a Porta - noi non abbiamo bisogno di mediazione, ma di una pace giusta”.

"Contatto con Putin". La rivelazione su Papa Francesco: guerra, cambia tutto?

“Noi invitiamo il Papa - ha aggiunto - come altri leader, per lavorare a una pace giusta, ma prima dobbiamo fare tutto il resto. Non si può fare una mediazione con Putin, nessun paese al mondo lo può fare. Il Papa conosce la mia posizione, la guerra è in Ucraina e il piano deve essere ucraino. Siamo molto interessati a coinvolgere il Vaticano nella nostra formula per la pace”.