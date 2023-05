Papa Francesco, Anfossi: "Cerca da tempo di entrare in contatto con Putin"

15 maggio 2023 a

a

a

La realtà è sotto gli occhi di tutti: Papa Francesco e Volodymyr Zelensky sono su due posizioni distanti. Il primo intenzionato a trovare un accordo di pace, il secondo pronto a una controffensiva ai danni della Russia. Lo crede anche Francesco Anfossi. La firma di Famiglia Cristiana, in collegamento con Omnibus su La7, rivela che "da tempo Papa Francesco sta tentando di entrare in contatto con Putin". Stando al suo retroscena, "si è parlato di un viaggio, oltre che in Ucraina, in Russia".

A suo dire non ci sarebbe solo il canale diplomatico che fa capo a Parolin, ma anche "quello di vari inviati in contatto con la Chiesa ortodossa". Al momento però siamo a uno stallo. La causa? I rispettivi governi. D'altronde anche dall'Unione europea nessuno si muove. "L'unico, con pochi risultati, è stato Macron. Ma per il resto - prosegue Anfossi parlando con Gaia Tortora - nessuno sembra muoversi".

Per non parlare "del grande assente, le Nazioni Unite, che non toccano palla". Dovrebbero essere loro - ricorda - "l'organismo internazionale più accreditato per arrivare a un cessate il fuoco e invece...". Ma Antonio Misiani, senatore del Pd, non è del tutto d'accordo: "Questo non vuol dire che non si debba fare nulla. Io credo che quando l'Unione europea svilupperà l'iniziativa mettendo nel piatto il suo peso, qualcosa cambierà".