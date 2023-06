Papa Francesco, ricovero e intervento urgente in anestesia totale

07 giugno 2023 a

Ricovero e intervento urgente per Papa Francesco all'ospedale Gemelli di Roma, dove ieri si era recato per quello che era stato definito "una visita già programmata da tempo". "Il Santo Padre al termine dell'Udienza Generale si è recato presso il Policlinico Universitario A. Gemelli dove nel primo pomeriggio sarà sottoposto in anestesia generale a un intervento chirurgico di Laparotomia e plastica della parete addominale con protesi", fa sapere la Sala stampa della Santa Sede.

"L'operazione, concertata nei giorni scorsi dall'equipe medica che assiste il Santo Padre, si è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale"

Pochi minuti prima dell'annuncio del nuovo ricovero, seguito a quello marzo per un pesante virus respiratorio, il Papa aveva rivolto un nuovo appello per la pace in Ucraina. "Domani, alle ore 13, l'Azione Cattolica Internazionale suggerisce ai credenti delle varie confessioni e religioni di raccogliersi in preghiera, dedicando 'Un minuto per la pace'. Accogliamo questo invito, pregando per la fine delle guerre nel mondo e specialmente per la cara e martoriata Ucraina". Rivolgendosi ai fedeli di lingua polacca presenti in Piazza San Pietro per l'udienza generale, Bergoglio li ha invitati poi a perseverare "nella carità cristiana e nel sostegno nei confronti degli Ucraini", ricordando anche "la preziosa opera dei missionari polacchi nelle periferie del mondo".