Berlusconi, il furto dopo la morte: vergogna davanti al San Raffaele, choc in Rai

Un episodio sconvolgente è accaduto davanti all’ospedale San Raffaele di Milano, dove questa mattina è venuto a mancare Silvio Berlusconi all’età di 86 anni. Tanti i giornalisti accorsi all’esterno della struttura per raccontare da vicino quello che stava succedendo. Ed è proprio ad alcuni di loro che sarebbe capitato qualcosa di parecchio spiacevole. Stiamo parlando della troupe del Tg1 che, mentre era impegnata nella diretta relativa alla morte dell’ex presidente del Consiglio davanti all'ospedale, è stata derubata di tutta l'attrezzatura lasciata nell’auto. Auto che tra l'altro era stata parcheggiata non troppo lontano dal posto in cui la squadra di lavoro si trovava per la diretta tv.

Pare che la macchina in questione fosse stata parcheggiata all'altezza del civico 63 di via Olgettina, dunque non troppo lontano dal gruppo di cameramen e giornalisti che stava coprendo l'evento. Anche per questo forse non ci si aspettava un furto del genere. Eppure è successo. Qualcuno avrebbe innanzitutto spaccato il finestrino dell'auto e poi avrebbe portato via tutto quello che c’era all’interno, cioè un computer, un hard disk, un drone e una valigia contenente alcuni abiti. Subito sarebbe stata presentata la denuncia alle autorità.