Pensioni, Durigon: "Ho già parlato con Giorgetti", cosa cambia

domenica 24 agosto 2025
"A mio avviso Opzione donna andrebbe rafforzata perché oggi risulta una misura poco efficiente e ha avuto scarso appeal": il sottosegretario leghista al Lavoro, Claudio Durigon, ospite del Meeting di Rimini, ha parlato del tema pensioni in un'intervista a ilSussidiario.net. 

Poi ha aggiunto: "Quota 103, invece, visto anche lo scarso utilizzo, non penso possa rappresentare una forma ottimale di flessibilità in uscita. Nei prossimi anni avremo sempre più lavoratori che andranno in pensione con il sistema contributivo e con assegni che saranno più bassi rispetto a quelli calcolati con il sistema retributivo o quello misto. Occorre, quindi, un meccanismo che incentivi l'investimento sulla futura pensione, tramite il secondo pilastro, che già abbiamo iniziato a integrare maggiormente col primo anche per il raggiungimento dei requisiti necessari all'accesso alla quiescenza".

Un passaggio poi sulla possibilità di bloccare l’aumento di tre mesi dall’aumento dell’età per la pensione. Sel'Istituto di previdenza dice che ci vorrebbero 3-3,5 miliardi per sterilizzare l’aumento di tre mesi nei requisiti, Durigon invece in una vecchia intervista a Repubblica parlava di stime che si aggiravano attorno a un numero più basso: 300-400 milioni. Il ministero dell’Economia però non ha dubbi: "La sterilizzazione sarà in questa legge di bilancio". "Ho già parlato con il ministro Giorgetti incontrando la sua disponibilità a inserire il provvedimento all'interno della legge di bilancio", ha detto Durigon, Che infine ha definito "fondamentale" il cosiddetto bonus Giorgetti, "una misura - ha spiegato - che rafforza la libertà del lavoratore, che si tratti di restare al suo posto o di poter andare prima in pensione". 

