Pensioni, Durigon: "Ho già parlato con Giorgetti", cosa cambia

"A mio avviso Opzione donna andrebbe rafforzata perché oggi risulta una misura poco efficiente e ha avuto scarso appeal": il sottosegretario leghista al Lavoro, Claudio Durigon, ospite del Meeting di Rimini, ha parlato del tema pensioni in un'intervista a ilSussidiario.net.

Poi ha aggiunto: "Quota 103, invece, visto anche lo scarso utilizzo, non penso possa rappresentare una forma ottimale di flessibilità in uscita. Nei prossimi anni avremo sempre più lavoratori che andranno in pensione con il sistema contributivo e con assegni che saranno più bassi rispetto a quelli calcolati con il sistema retributivo o quello misto. Occorre, quindi, un meccanismo che incentivi l'investimento sulla futura pensione, tramite il secondo pilastro, che già abbiamo iniziato a integrare maggiormente col primo anche per il raggiungimento dei requisiti necessari all'accesso alla quiescenza".