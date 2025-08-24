Federer, una macchina da soldi anche senza tennis

Roger Federer ha guadagnato oltre 130 milioni di dollari grazie agli straordinari risultati conseguiti in campo. Soldi guadagnati con un talento sopraffino, al punto da essere considerato da molti il tennista più forte della storia, anche se il più vincente è Novak Djokovic. Di sicuro dal punto di vista estetico è stato e rimarrà ineguagliabile: il suo tennis era poesia in movimento. È però quando ha riposto la racchetta nel fodero che ha iniziato a fare i soldi veri. Non che 130 milioni siano spicci, ma solo di recente lo svizzero è entrato nell’esclusivo club degli sportivi miliardari.
“Forbes” e “Fortune” hanno fatto i conti in tasca a re Roger, certificando il suo primo miliardo di dollari: ai soldi guadagnati in carriera, soprattutto grazie ai 20 titoli Slam vinti, si aggiungono 669,4 milioni dagli sponsor e circa 500 milioni derivanti dall’investimento nelle quote di On, marchio svizzero di abbigliamento e scarpe. Quest’ultima è stata un’operazione alla Michael Jordan, che grazie alla Nike è diventato così ricco al punto da fondare un brand con il suo nome.
Federer possiede il 3% di On, che nel corso del tempo è cresciuta in maniera esponenziale, fino ad arrivare al valore attuale di 17 miliardi di dollari. La quota dell’ex tennista svizzero oggi vale circa 500 milioni. Tra gli sponsor, invece, i più remunerativi per Federer sono Lindt (20 milioni all’anno), Rolex (8 milioni all’anno) e Mercedes-Benz (5 milioni all’anno). Tirando le somme, a Re Roger viene attribuito un patrimonio da 1,3 miliardi. Una cifra che gli consente di entrare a pieno titolo nel club degli sportivi più ricchi, che comprende i calciatori Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, i golfisti Tiger Woods e Phil Mickelson, il cestista LeBron James e il pugile Floyd Mayweather.