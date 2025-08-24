Libero logo
Gp Ungheria, vince Marquez davanti ad Acosta e Bezzecchi

domenica 24 agosto 2025
Marc Marquez non smette di vincere, continua a dominare la stagione di MotoGp e trionfa anche nel Gp di Ungheria, quattordicesima tappa del Mondiale. Sul circuito di Balaton Park il pilota spagnolo della Ducati, al decimo successo stagionale (il settimo consecutivo), ha preceduto la Ktm di Pedro Acosta e l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Quarto posto per il campione del mondo in carica Jorge Martin con l'Aprilia, reduce da un lungo periodo di stop per infortunio. A seguire Marini, Morbidelli, Binder, Pol Espargaro. Nono Pecco Bagnaia, con l'altra Ducati ufficiale, davanti a Quartararo.

