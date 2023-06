Funerali Berlusconi, "seppellitelo a piazzale Loreto!": orrore davanti alla bara

14 giugno 2023 a

Tra i tanti presenti in piazza Duomo, in attesa che si celebrino i funerali di Silvio Berlusconi, c'è anche una contestatrice. Si tratta di una donna che in mezzo alla folla non vuole passare affatto inosservata, tanto da indossare una maglia con la scritta "Io non sono in lutto". Anzi, la signora dice di aver addirittura organizzato "una grande festa" e tra i vari insulti aggiunge: "Potevamo seppellirlo in piazzale Loreto".

Parole che non sono piaciute a chi invece era lì per omaggiare il Cavaliere: "Vergognati", "racchia", hanno gridato. Alcuni però sono andati oltre aggredendola: "Lavati il cervello, hanno creato una razza di deficienti", Ma lei ha immediatamente replicato: "Dovreste andarvi a nascondere. Siamo stati vergognosi per trent’anni anni per colpa vostra".

La signora si aggiunge a chi, come i centri sociali, festeggiano la scomparsa dell'ex premier. Basta pensare che Labas, a Bologna, ha addirittura organizzato un "funeral party". L'evento si terrà questa sera ed è stato organizzato dal collettivo 'Internazionale trash ribelle' (Itr), che si svolgerà nel centro sociale Làbas: "Si ok era meglio fosse successo 30 anni fa, ma così non fu - si legge sulla locandina dell'evento diffuso da Itr - e ora si festeggia comunque senza nessun rispetto".