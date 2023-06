Ricciardi, sputazzo grillino a Berlusconi: "Certo che vedere la caserma GdF così..."

14 giugno 2023 a

"Una scelta politica fuori luogo": così il vicepresidente del gruppo M5S alla Camera Riccardo Ricciardi ha definito la decisione del governo di proclamare la giornata di lutto nazionale oggi, in occasione dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Ricordando, poi, la condanna per frode fiscale, il grillino ha sottolineato: "Fa un certo effetto vedere una caserma della Guardia di finanza con la bandiera a mezz’asta".

Dello stesso parere Rosy Bindi: "È inopportuno". E anche Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato ucciso dalla mafia: "Non ho parole, una scelta che si commenta da sola". E ancora, una "scelta eccessiva" secondo Nicola Fratoianni. Che tra l'altro ha scelto di non partecipare alle esequie in programma oggi al Duomo di Milano alle 15. Come lui, anche Angelo Bonelli e Giuseppe Conte.

"Lei non ha capito niente": così Fedele Confalonieri ha "sistemato" Michele Santoro

Questa comunque, come sottolinea La Stampa, è la prima volta che viene proclamato il lutto nazionale per la morte di un ex premier. La decisione è arrivata direttamente da Palazzo Chigi, che ha disposto anche l'esposizione di bandiere a mezz’asta sulle facciate di tutti gli edifici pubblici dal 12 al 14 giugno. Una scelta, questa, criticata in particolare da Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena: "Nessun odio, ma nessuna santificazione ipocrita. Ricordare chi è stato Berlusconi è oggi un dovere civile. Berlusconi è stato il contrario esatto di uno statista, anzi il rovesciamento grottesco del progetto della Costituzione".