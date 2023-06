Ventimiglia, due soldati morti: tragico volo dal monte Grammondo

15 giugno 2023 a

Non è ancora chiaro cosa sia successo, di certo c'è la morte di due militari italiani nell'entroterra di Ventimiglia. I soldati, in servizio all'Istituto Geografico Militare si trovavano dalle parti del monte Grammondo, in frazione Villatella, per alcuni rilevamenti sul territorio quando, per cause ancora da accertare, sono precipitati in un dirupo. Si trovavano a bordo di un Defender dell'Esercito Italiano insieme a due uomini della Guardia di Finanza, quando è successo qualcosa che li ha fatti finire fuori strada e poi precipitare dopo un volo di circa trenta metri. Per i due militari non c'è stato niente da fare; i finanzieri fortunatamente rimasti solo feriti, sono stati trasportati in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

I soccorsi sono stati prontamente allertati e sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco col soccorso alpino, la polizia e i carabinieri. Oltre a due elicotteri, Grifo e Drago, che dall'alto coordinano i numerosi soccorritori: la vegetazione è molto fitta e la difficoltà di acquisire elementi è notevole. La situazione è ancora in corso di gestione e ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore.