Jannik Sinner, tam-tam impazzito: con chi lo avvistano in campo

Dopo il bagno di folla di ieri al Centrale, Jannik Sinner anche oggi si allena al Foro Italico, ma stavolta nel nuovo impianto costruito per questa edizione degli Internazionali all'interno dello Stadio dei Marmi dedicato al campione azzurro Pietro Mennea. L'impianto, sold out, ha visto il n.1 del mondo giocare contro l'amico e compagno di squadra di Davis, Lorenzo Sonego. Cori e applausi per entrambi all'ingresso in campo.

"Se Sinner è emozionato per il ritorno? Questa è una passeggiata rispetto all'ultimo anno vissuto, con tutto quel peso sulle spalle. Ora è finalmente tutto archiviato". Così il coach di Jannik Sinner, Simone Vagnozzi, durante gli Internazionali d'Italia. "Abbiamo provato a gestire questi tre mesi nel miglior modo possibile - dice parlando del periodo di sospensione -. Ho sentito che è un vantaggio aver avuto questo stop, ma se fosse così perché nessuno si è mai fermato così tanto? Poi come tutte le cose proviamo a prendere gli aspetti migliori, ma sappiamo di arrivare qui senza partite. Negli ultimi 5 mesi abbiamo giocato appena due tornei, non è un vantaggio questo".