Amadeus dopo i flop ci riprova: "Mi sento un pioniere"

Dopo il roboante flop di Chissà chi è, Amadeus si prepara a tornare in prima serata con un nuovo progetto televisivo: Like a Star, un talent show musicale che debutterà mercoledì 14 maggio su Nove, il canale generalista di Warner Bros.

In Like a Star, i concorrenti si esibiranno in gruppi di tre, interpretando brani del loro artista preferito. Amadeus ha rimarcato come non si tratta di un programma di imitazioni, ma di una competizione tra persone per le quali la musica ha avuto un ruolo fondamentale nella vita. “Ho visto la versione inglese e mi sono entusiasmato. I concorrenti si esibiscono in gruppi di tre e ogni squadra interpreta una canzone del cantante preferito", ha spiegato l'ex mattatore di Sanremo.