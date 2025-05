Belve, Francesca Fagnani gela Preziosi: "Dura poco?"

"Con le scene sexy come se la cava?", chiede la padrona di casa. "Non ha saputo come mi chiamano? Mi chiamano Olé ". "Per la rapidità?", "No! Olé, proprio un guizzo. Io nelle scene di se***so sono un guizzante ".

Momenti di un certo imbarazzo per Alessandro Preziosi a Belve , come da tradizione del programma di interviste di Francesca Fagnani su Rai 2, tornato anche quest'anno con la quinta stagione. Molto, molto piccante.

"Bello e strafottente", si definisce Preziosi e in effetti viene tutto confermato in studio, dove l'ospite mantiene un atteggiamento da "sano provocatore". Molto onesto e sincero, però, quando si parla di amori e dolori fuori dal set. "Quali sono stati i contraccolpi di un successo così forte e improvviso?", domanda Fagnani a proposito di Elisa di Rivombrosa, che Preziosi aveva interpretato insieme a Vittoria Puccini tra 2003 e 2004. "Mi ha permesso di essere più libero nelle scelte professionali. Se potessi tornare indietro non lo rifarei... In realtà lo rifarei perché poi è nata una figlia meravigliosa". Di sicuro, però, il grandissimo successo in tv gli è forse costato un po' di credito dal monto del cinema: "Sicuramente mi mancano le collaborazioni importanti" con dei registi "che stimo moltissimo". Poi, però, "alla fine sono ritornati tutti a fare televisione".

Nelle relazioni, ammette poi Preziosi, "ho sofferto meritatamente. Ho meritato perché ho seminato male e non sono così stupido da pensare di uscire vincitore o perdente da una storia. Ho sopportato lo scotto di essere stato un po’ sprovveduto". A ferirlo maggiormente "la mia prima separazione", con Vittoria Puccini. Mentre cala il gelo quando Fagnani gli chiede quale sia la sua situazione attuale: "Adesso è innamorato?", "Sono in transito", "È innamorato della sua compagna Delfina Delettrez Fendi?", "In questo momento… non so che rispondere". E i lunghi imbarazzati silenzi dell'attore sono più che significativi.