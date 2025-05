Jannik Sinner, scommettitori impazziti: cosa sta succedendo

L’edizione di quest’anno degli Internazionali d’Italia si preannuncia come una delle più elettrizzanti di sempre. Dopo tre mesi lontano dai campi, Jannik Sinner torna sotto i riflettori e lo fa da numero 1 del mondo. Non sorprende quindi che sia in cima alle previsioni dei bookmaker: per Snai, il trionfo del tennista altoatesino è quotato a 3,00. A insidiarlo, almeno sulla carta, è Carlos Alcaraz, secondo favorito a 3,50. Un distacco netto separa i due dal resto del gruppo: Alexander Zverev segue a quota 12, mentre Jack Draper e Casper Ruud – entrambi protagonisti a Madrid – sono valutati rispettivamente 15 e 18.

Il momento magico di Lorenzo Musetti, reduce da una finale a Montecarlo e una semifinale a Madrid, ha fatto impennare le aspettative nei suoi confronti. Al debutto tra i primi dieci del mondo, un suo successo al Foro Italico varrebbe ben 30 volte la posta. A far battere il cuore ai tifosi italiani è anche il ritorno di Matteo Berrettini: per lui è la prima apparizione a Roma dopo quattro anni, e un suo exploit finale paga 40.