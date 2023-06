Papa Francesco lascia l'ospedale dopo l'intervento: "Come lo hanno visto"

16 giugno 2023 a

L'ora delle dimissioni: Papa Francesco sta lasciando il Policlinico Gemelli di Roma dove si è sottoposto, mercoledì 7 giugno scorso, a un intervento chirurgico all'addome. Il Pontefice dopo dieci giorni di degenza al decimo piano del nosocomio, fa rientro in automobile a Casa Santa Marta in Vaticano dove risiede e dove resterà a riposo fino al 18 giugno prossimo, dopo la conferma, da parte della Santa Sede, dello stop di tutte le udienze pubbliche del pontefice. Lasciando dall'ingresso principale il Gemelli, il Papa dopo aver salutato sanitari e infermieri, è stato accolto da una piccola folla di degenti e parenti di malati che lo hanno applaudito e incoraggiato. Francesco che è apparso non sofferente e sereno, in carrozzina, ha risposto con cenni di saluto e sorridendo.