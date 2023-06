Matteo Di Pietro, la scoperta sul padre dello youtuber: Quirinale, quando la finanza...

18 giugno 2023 a

a

a

Si torna a parlare della vicenda di Casal Palocco, degli youtuber The Borderline, della loro folle sfida costata la vita a un bambino di cinque anni. E se ne torna a parlare perché sulla vicenda, Franco Bechis, ha fatto una scoperta piuttosto interessante.

Si parla di Matteo Di Pietro, lo youtuber che era al volante al momento dello schianto, del quale si è perlato anche per un altro vecchio video in cui era su una Ferrari, guidata dal padre e senza cintura. Ecco, Di Pietro è cresciuto all'interno del Quirinale, in una casa chiamata Coventino all'interno ella tenuta presidenziale di Castelporziano. Il padre, Paolo Di Pietro, ebbe diritto a quell'alloggio quando divenne il vice di Gianni Gaetano, a quell'epoca cassiere del Quirinale, dove il presidente della Repubblica era Carlo Azeglio Ciampi.

Youtuber? Che ora paghino anche i "signori" dei canali social

Ecco, Bechis ha ricostruito quanto avvenne nella mattinata del 30 ottobre 2009, quando all'alba la Guardia di Finanza bussò alla casa dei Di Pietro con un mandato di perquisizione: Paolo Di Pietro era indagato per una brutta storia a lungo tenuta segreta, una vicenda di soldi, poiché nelle casse di Castelporzioano l'ammanco in pochi anni era di circa 5 milioni di euro. Una vicenda di cui si parlò a lungo sui media, ma da cui alla fine Di Pietro ne uscì come innocente.

Leggi l'approfondimento di Franco Bechis su Open