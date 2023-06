Madonna di Trevignano, è finita: campo da sgomberare, veggente nei guai

19 giugno 2023 a

Finito tutto per la veggente della Madonna di Trevignano, Gisella Cardia. Dopo le polemiche e le indagini a suo carico per chiarire cosa accade e soprattutto dove finiscono i soldi della Fondazione che gestisce di fatto la famiglia della Cardia. Ma in questa storia al centro c'è anche il terreno dove la veggente sostiene di parlare con la Vergine Maria. Quel campo sarebbe stato acquistato dalla Cardia e dal marito e con alcune donazioni avrebbero creato una sorta di santuario con panchine e una statua sotto teca della Madonna.

Adesso anche questo pseudo-santuario dovrà essere smantellato. Secondo quanto riporta Rainews, una sentenza del Tar, il campo dei pellegrinaggi e dei "comizi" della Cardia dovrà essere svuotato. dopo i gazebo e le panchine anche l’altare e la teca che custodisce la statua della Madonna di Trevignano devono essere portati via. Respinto il ricorso dell’associazione e, per il momento, accoglimento della richiesta del piccolo comune che si affaccia sul lago di Bracciano.

Per capire bene i motivi di questa decisione che riguarda da vicino la Cardia bisogna andare a rintracciare la destinazione d'uso di quel terreno: si tratta di un campo all'interno di un'area protetta e quel tipo di terreno è solo ad uso agricolo. Insomma, con lo sgombero del campo, probabilmente si chiude definitivamente la storia della veggente e della Madonna di Trevignano.