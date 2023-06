Napoli, auto ibrida esplode in tangenziale: sospetto sconvolgente

25 giugno 2023 a

Un'auto ibrida sperimentale è esplosa e ha preso fuoco sulla tangenziale di Napoli: le due persone a bordo, una ricercatrice e uno studente, sono ora ricoverati in gravi condizioni e l'Istituto di ricerche sulla combustione del Cnr di Napoli ha deciso di avviare una indagine interna sull'incidente. L'esplosione della vettura prototipo, una Volkswagen Polo, ha provocato ustioni gravissime ai due passeggeri che sono ancora in prognosi riservata.

Intervistato dall'edizione napoletana di Repubblica, il direttore dell'istituto Riccardo Chirone sottolinea come da parte del Cnr ci sia la massima disponibilità a collaborare con gli inquirenti. La vettura esplosa è "un prototipo affidato all'università di Salerno per un progetto di ricerca europeo sulla ibridizzazione dei motori di cui il Cnr non è partner. Le prove vengono fatte anche su strada". Le gravi condizioni dei due feriti, la ricercatrice Maria Vittoria Prati, 66 anni, e lo studente Fulvio Filace di 25, non hanno ancora permesso agli investigatori della polizia stradale di raccogliere le loro testimonianze.

Stando ai primi rilievi, a causare la deflagrazione mentre l'auto viaggiava in direzione Pozzuoli sarebbero state le bombole a bordo dell'auto, dal contenuto ancora non definito. Altro elemento da chiarire è la natura dell'innesco: le ipotesi vanno dal caldo a una scintilla mentre viene esclusa una collisione perché dalle immagini delle telecamere sulla tangenziale non si vede alcun urto.