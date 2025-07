Chiara Poggi, "in vendita le foto dell'autopsia": la mano dietro l'orrore

Sono passati quasi vent’anni dal tragico omicidio di Chiara Poggi, eppure il caso di Garlasco continua a far parlare di sé. L'ultima clamorosa svolta soltanto ieri, venerdì 11 luglio: è stata rinvenuta una tracci di dna nella bocca della vittima che non appartiene né ad Alberto Stasi né ad Andrea Sempio. Insomma, si cerca un terzo uomo, che potrebbe essere la chiave per far luce sull'omicidio per il quale Stasi è condannato in via definitiva.

Ma di Garlasco non si parla solo per l'inchiesta. Tengono banco infatti anche polemiche e atti di sciacallaggio. Di recente, infatti, è emersa una vicenda inquietante: qualcuno avrebbe messo in vendita sul web le immagini dell’autopsia della giovane, uccisa a soli 26 anni nella casa di famiglia nell’estate del 2007. Per quel delitto è stato condannato in via definitiva l’allora fidanzato, Alberto Stasi.