Roma, incidente mortale per un donna: schianto con un auto con 5 ragazzi a bordo

Un gravissimo incidente alle porte di Roma. Lo schianto si è consumato sulla via Laurentina tra una Tesla che viaggiava con cinque ragazzi a bordo. A quanto pare l'auto procedeva a velocità sostenuta e avrebbe invaso la corsia opposta. L'impatto qualche istante dopo con un'altra auto su cui viaggiava una donna che è morta. La vittima si chiamava Simonetta Cardone e aveva 66 anni. Alla guida della Tesla c'era un ragazzo di vent'anni, che viaggiava con altri giovanissimi. Tra le ipotesi potrebbe esserci quella di un sorpasso azzardato. Ma è un weekend di sangue sulle strade italiane.

Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto intorno alle 4 ad Eboli, in provincia di Salerno. Si tratta di un uomo di 67 anni, che era alla guida dell’auto, la moglie di 65 anni e il padre della donna, di 92 anni. L’incidente è avvenuto sulla strada statale 18 Tirrenia Inferiore, all’altezza del comune di Eboli. Per cause ancora in corso di accertamento l’auto, imboccando una rotatoria, ha sbandato uscendo fuori strada. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente. Sul posto sono intervenuti personale Anas e i Carabinieri di Eboli, diretti dal comandante Emanuele Tanzilli. Un altro incidente mortale a Ravenna nelle prime del mattino lungo la strada che porta dalla città a Marina dove un furgoncino ha investito tre ciclisti che si trovavano lungo la strada male illuminata. Nell’impatto uno dei tre ciclisti è morto, lievemente ferito un secondo e illeso il terzo.