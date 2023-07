Arcore diventerà un museo in memoria di Berlusconi: il piano

04 luglio 2023 a

Arcore potrebbe diventare un museo. È questa l'idea della famiglia di Silvio Berlusconi che vede gli azzurri di Forza Italia entusiasti. Il piano potrebbe prevedere un parco a tema, una fondazione, un museo, un’istituzione adibita a tenere viva la memoria dell'ex premier. Così Villa San Martino, ad Arcore, potrebbe diventare un luogo simbolo – visitabile all’inizio per appuntamento e dopo magari con accessi contingentati come un normale museo – della storicizzazione di Berlusconi. Stando al Messaggero ci saranno un comitato scientifico – formato da storici: primo nome possibile, quello di Giordano Bruno Guerri – e un comitato d’onore, comprendente alcuni membri della famiglia e gli amici più cari, da Gianni Letta a Fedele Confalonieri.

All'interno della villa non mancheranno gli oltre 20mila dipinti del Cav e la possibilità di sentire nelle sale la voce del Cavaliere registrata nei suoi discorsi più celebri. Tra questi quelli durante le visite di Stato in America e in Europa. Anche se il pezzo forte dovrebbe essere la ricostruzione del set in cui fu girato – nella Villa Belvedere a Macherio, però, e non ad Arcore – il video della discesa in campo nel ‘94. E ancora: verrà proiettato il lungometraggio di due ore, intitolato Il fiume della libertà, confezionato per il ventennale del partito.

Finita qui? Niente affatto. Ci sarà poi la copia originale del Contratto con gli italiani del 2001, che Berlusconi raccontava di tenere in casa, le librerie con i classici a lui carissimi, il pianoforte su cui Silvio suonava per gli amici e la possibilità di ascoltare le canzoni di Trenet e di altri francesi reinterpretati da Berlusconi. Insomma, questo e tanto altro potranno vedere i visitatori se il progetto dovesse andare in porto.