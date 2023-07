Ponte sullo Stretto, "quando si comincia": l'annuncio ufficiale

04 luglio 2023 a

Via libera al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Proprio oggi, martedì 4 luglio, a margine dell’inaugurazione delle due nuove fermate della metropolitana M4 a Milano, l'amministratore delegato del colosso delle costruzioni WeBuild, Pietro Salini, ha confermato la data di partenza dei lavori: marzo 2024. Il primo ok al Ponte era arrivato dal Consiglio dei ministri il 16 marzo scorso, quando era stato approvato il decreto sulla realizzazione del collegamento tra Sicilia e Calabria.

Già in primavera il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini si era sbilanciato sui tempi per l’approvazione del progetto. Oggi l’ad Salini ha spiegato: "C’è una legge dello Stato che dice che il Ponte sullo Stretto di Messina si deve fare e come tutte le leggi va obbedita". E ancora: "Oggi dobbiamo dare il nostro contributo come WeBuild perché è previsto che Eurolink, che è un consorzio a cui partecipiamo, rinegozi con lo Stato il contratto aggiornando il progetto. Noi abbiamo già cominciato le attività di aggiornamento progettuale. Spero di poter dire al ministro che siamo pronti per marzo a iniziare fisicamente le opere".

Riferendosi a quanto realizzato a Milano, poi, Salini ha aggiunto: "Mentre la metropolitana M4 era un sogno per i milanesi, penso che il Ponte sullo Stretto di Messina sia un sogno per gli italiani, che deve essere realizzato esattamente come abbiamo trasformato un sogno dei milanesi in realtà".