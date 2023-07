Psicologo per il clima: l'ultimo delirio del braccio destro della Schlein

06 luglio 2023 a

Svalvolare per colpa dei cambiamenti climatici. Succede, è quello che pensano nel Pd. Che inserisce il surriscaldamento del pianeta tra i motivi per cui la gente va fuori di testa. E per cui è necessario introdurre lo psicologo di base. Iniziativa utile, per carità, sono le spiegazioni che lasciano un po’ così. Capita in Puglia, dove il dem Marco Furfaro ha benedetto l’iniziativa del consiglio regionale (maggioranza di centrosinistra) che sta provando a introdurre lo “strizza” tra i servizi offerti dalla mutua.

«Secondo l’Axa Mind Health Report 2023, l’Italia ha la più bassa percentuale di persone che avvertono uno stato di pieno benessere mentale. Siamo a percentuali inferiori al 20%. I disturbi psicologici, specie nei ragazzi, sono sempre più frequenti e sempre più difficili da affrontare. La presenza di questo tipo di disturbi, in tutte le fasce d’età, dopo la pandemia ha raggiunto livelli mai visti prima e l’incidenza nelle fasce di reddito medio-basse, nei giovani e nelle donne è sempre maggiore. Pesano l’incertezza sul futuro, il gender gap, i cambiamenti climatici e la solitudine. Abbiamo, per questi motivi, l’urgenza di istituire la figura dello psicologo di base». Così Furfaro, responsabile welfare e capogruppo in commissione Affari sociali del Pd, intervenendo a Lecce alla presentazione della legge a prima firma Loredana Capone sullo psicologo di base approvata all’unanimità dal consiglio regionale della Puglia.

Curioso: secondo un altro studio condotto da Istat-Bes, il tacco d’Italia non è patria di disagio mentale, figura tra le otto Regioni dove si sta meglio (o meno peggio). Ancora Furfaro: «Dobbiamo assicurare a tantissime persone una figura di riferimento, di prevenzione, di promozione, di ascolto e sostegno psicologico. Bisogna fare presto perché è una questione non più rinviabile».