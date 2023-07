Maria Teresa Meli sbugiarda Schlein: "Cosa dice la legge", grane in arrivo?

05 luglio 2023 a

Prosegue a suon di botta e risposta la lite tra Elly Schlein e Vincenzo De Luca. Al centro, tra le altre cose, il terzo mandato del governatore della Regione Campania. A riguardo si sofferma anche Maria Teresa Meli. Ospite de L'aria Che Tira Estate. Su La7 la giornalista premette che De Luca "lo vorrei come sindaca di Roma, almeno risolverebbe i problemi della città". Da qui la frecciata alla leader del Partito democratico: "Il terzo mandato è vietato dalla legge? La legge consente di fare una deroga, se c'è una maggioranza in Consiglio regionale si può fare".

E pensare che Schlein aveva negato la possibilità di un terzo mandato. "La migliore risposta a qualche critica interna – aveva detto a In Onda – viene anche da quel consenso nell’elettorato del Pd che dobbiamo allargare, ma è il segno che c’è un tentativo di cambiamento che non piace a tutti. Alle polemiche personali non rispondo. Sulla politica abbiamo fatto scelte che nessun segretario fa a cuor leggero, commissariato il partito a Caserta e in Campania. Sono emerse delle irregolarità gravi limitatamente ad alcune zone, ed è nostro dovere intervenire. Ogni dirigente del Pd davanti ad alcune delle immagini che abbiamo visto, deve provare ribrezzo e imbarazzo. Chi vorrà intervenire sarà in squadra insieme a noi per farlo, chi pensa che vada tutto bene così troverà me sempre dall’altra parte".

E ancora: "Sento molto parlare di terzo mandato, vorrei ricordare che attualmente non è previsto dalla legge. Vorrei che il Pd si concentrasse sulle risposte da dare ai cittadini, delle beghe interne non frega niente a nessuno". Uno scivolone, insomma.