Monza, 16enne ruba l'auto alla madre per un video. Si schianta e...

09 luglio 2023 a

a

a

Una vicenda, sconcertante, che arriva da Giussano, paesino in provincia di Monza, in Brianza, alle porte di Milano. Una vicenda che ha come protagonista un ragazzino di 16 anni: la madre era andata via per qualche giorno e così lui ha pensato bene di prendere le chiavi della macchina di mamma per provare a fare delle manovre nel cortile di casa.

Il tutto durante una serata con amici. Peccato che poi il gruppetto ci abbia preso gusto, e così hanno deciso di mettersi a guidare per strada, e tutto ciò mentre si riprendevano in un video da mettere poi sui social per raggranellare qualche like.

A quel punto il nonno del ragazzino ha avvisato i carabinieri di aver ritrovato la vettura, che si credeva fosse stata rubata, mentre invece era parcheggiata davanti al cimitero di Giussano. Infatti il ragazzino, dopo la bravata, aveva denunciato il furto della macchina.

Già, il 16enne ha raccontato alla madre, che si trovava fuori dalla Regione, che un suo amico aveva preso la 500 e non ricordava dove la avesse lasciata. Dunque la madre ha avvertito i nonni, i quali hanno chiamato i carabinieri denunciando il furto. Ma poi nonno e nipote hanno ritrovato l'auto davanti al cimitero.

Messo alle strette, il ragazzino ha confessato ai carabinieri quanto fatto, ossia che aveva preso l'auto di mamma per frasi un filmato. Ma non è tutto: l'auto, quando è stata ritrovata, aveva gravi danni alle fiancate, completamente rigate, a paraurti e fanali. In totale, multe per 16mila euro, oltre al fermo amministrativo del mezzo.