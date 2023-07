Napoli, mistero sulla nave da crociera: "Sono stato stuprato", il racconto choc

12 luglio 2023 a

Una storia sconcertante quella che arriva da Napoli, dove un giovane spagnolo di 15 anni sarebbe stato stuprato da un addetto alle pulizie, come denunciato dal ragazzo stesso. Lo scrive Valeria Di Corrado sul Messaggero. La violenza si sarebbe consumata mentre la nave era attraccata al porto di Napoli. Il presunto aggressore, un 54enne originario dell'Honduras, è stato arrestato e ora sarebbe indagato per violenza sessuale aggravata.

I fatti risalirebbero al 24 giugno scorso: pare che il ragazzino insieme al fratello avessero preferito restare in piscina sulla nave, mentre i genitori ne avrebbero approfittato per fare un'escursione a terra. A un certo punto, il 15enne si sarebbe accorto di non avere il telo da mare e si sarebbe incamminato verso la sua cabina per recuperarlo. Nel frattempo nei corridoi della nave avrebbe incrociato il 54enne, che lo avrebbe attirato nella sua cabina con una scusa e poi avrebbe abusato di lui. Terrorizzato, il 15enne avrebbe raccontato tutto al fratello, il quale a sua volta avrebbe subito chiamato i genitori. Nei prossimi giorni il giovane spagnolo - residente ad Alicante - verrà ascoltato in incidente probatorio davanti la gip del Tribunale di Napoli. La famiglia si era imbarcata tre giorni prima a Barcellona per una crociera nel Mar Mediterraneo.