Turista sfregia il Colosseo (e l'Italia): "N", il video choc diventa virale

Un altro sfregio all'Italia e al suo patrimonio artistico e culturale. Una ragazza di 14 anni ha imbrattato il Colosseo a Roma con l'iniziale "N". E a filmare quanto accaduto è stato David Battaglino, guida turistica, che era con un gruppo di un gruppo di stranieri. "L'applauso e le grida che si sentono in sottofondo - spiega Battaglino al Corriere - in realtà erano di disapprovazione, ma all'inizio la giovane non aveva capito... poi, quando ha realizzato la reazione si sdegno nei suoi confronti si è allontanata con una smorfia". La guida turistica ha segnalato la ragazza al personale di sicurezza e il filmato è stato poi visionato dai carabinieri. Solo qualche giorno fa c'era stato un altro gesto choc a danno del Colosseo. Stesso copione: un turista ha imbrattato con una scritta le mura del simbolo di Roma. Adesso la ragazza che ha sfregiato il Colosseo rischia una multa di 15mila euro e il carcere. I turisti stranieri a quanto pare hanno deciso di sfregiare il nostro patrimonio artistico o di insultare il nostro Paese, come ha fatto qualche giorno fa una turista americana che ha affermato di voler mandare in galera chi esalta la bellezza della Costiera Amalfitana.

ROME, ITALY—A tour guide has filmed a 17yr old Swiss tourist vandalising a wall of the Colosseum, today.



It seems lessons from last month will be hard learning for this young woman, who faces heavy fines and possible jail time for this narcissistic trend.



