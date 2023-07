Margherita Ceschin, 4 arresti per l'omicidio: "Perché l'ex marito l'ha fatta uccidere"

22 luglio 2023 a

Una svolta, drammatica e agghiacciante, nell'omicidio di Margherita Ceschin, la 72enne trovata senza vita nella sua casa di Conegliano, provincia di Treviso, lo scorso 24 giugno. I carabinieri hanno infatti arrestato quattro persone.

In manette anche l'ex marito della donna, 80 anni, considerato il mandante dell'omicidio. Avrebbe agito in concorso con una donna 32enne di origini dominicane e di due connazionali di quest'ultima di 38 e 41 anni. Il 41enne è stato trovato, inoltre, in possesso di tre etti di cocaina.

Dietro l'orrore, secondo gli inquirenti, potrebbero esserci i litigi continui tra i due ex. Liti che derivavano da questioni patrimoniali relative alla pratica di divorzio che i due stavano affrontando. I quattro arrestati, si apprende, al termine delle formalità di rito sono stati condotti nelle carceri di Treviso e di Venezia.