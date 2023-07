Siracusa, il miracolo tra i roghi: "Persi i contatti con l'elicottero", come si salva il pilota

26 luglio 2023 a

Attimi di terrore nel Siracusano, dove si erano persi i contatti con un elicottero del servizio antincendio del Corpo forestale impegnato nella zona di Buccheri per spegnere gli incendi: la centrale non riusciva a mettersi in contatto col pilota. Le ricerche sono andate avanti per più di un'ora, in cui si è ovviamente temuto il peggio.

Dunque, il miracoloso ritrovamento: il pilota era vivo ed è stato ritrovato ferito, per poi essere condotto in ospedale. La conferma è arrivata dall'assessore regionale al Territorio, Elena Pagana.

Successivamente si è appreso quanto accaduto: il velivolo, durante l'operazione di spegnimento dei roghi, avrebbe urtato i cavi dell'alta tensione, dunque il pilota è stato costretto a un atterraggio d'emergenza. Renato Schifani, presidente della regione Siciliana, ha poi aggiunto: "Il pilota dell' elicottero del servizio antincendio, in forza al Corpo forestale della Regione Siciliana, di cui non si avevano più notizie è vivo ed è già stato localizzato in prossimità della riserva di Pantalica nel Siracusano. L'uomo è ferito e i mezzi di soccorso, che lo hanno raggiunto, lo stanno trasferendo in una vicina struttura sanitaria. Ne ho avuto conferma dal dirigente generale del Corpo forestale della Regione, Giuseppe Battaglia". Una storia a lieto fine, insomma, nel drammatico momento che sta vivendo la Sicilia, assediata da roghi e incendi.