Portonovo, turista si presenta in spiaggia così: scoppia il finimondo

27 luglio 2023 a

a

a

Lite a Portonovo, Ancona, dove la polizia è dovuta intervenire per placare gli animi. Una donna, insieme alla figlia, si è presentata in spiaggia libera con i suoi due cani. La donna è scesa verso la Capannina per dirigersi alla Vela. Ed è qui che è stata criticata dai presenti. L'accesso ai cani nella spiaggia in questione è assolutamente vietato. A maggior ragione se si tratta di due cani di grossa taglia, come i due pastori maremmani della signora.



Da qui l'ira dei bagnanti che, a quel punto, le hanno contestato il fatto - tra le altre cose - di essere entrata in acqua con i suoi amici a quattro zampe. Ma lei si è rifiutata ed è scoppiata una vera e propria lite con tanto di insulti. Anche questi però non hanno fatto cambiare idea alla donna. Ed ecco che i presenti hanno avvertito il 112.



La polizia locale è arrivata sul posto con una pattuglia. I vigili, ricostruito quanto accaduto, hanno punito la turista con una multa di 200 euro. Proprio come l’ordinanza emessa dal Comune di Ancona vuole. Questa, infatti, vieta l’accesso in spiaggia ai cani in base al Codice della navigazione. Non è la prima volta che accade qualcosa di simile. A Mezzavalle, dove il divieto è ben posizionato, non manca chi aggira le regole rischiando di incorrere in sanzioni.