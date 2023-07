Lufthansa, volo dirottato? Sfregio del pilota tedesco all'Italia: l'enorme pene

31 luglio 2023 a

Un artista: come non riconoscere al pilota della Lufthansa questa meravigliosa dote? Basta dare un'occhiata alla traiettoria del suo volo per concordare: un enorme pene nel cielo attraverso il quale ha voluto esprimere a tutti, senza proferire verbo, la sua disapprovazione per gli ordini arrivati mentre era alla guida di un areo della compagnia tedesca che da Francoforte doveva atterrare al Fontanarossa di Catania. Ma dalla torre di controllo glielo hanno impedito.

Il volo, numero LH306, era stato infatti “diverted”, cioè dirottato, su Malta e il pilota non potendo far altro che adeguarsi - all'aeroporto di Catania l’operatività è ridotta ai minimi termini dopo l’incendio che ha devastato il terminal A lo scorso 16 luglio - ha tracciato sul cielo di Catania prima di dirigersi verso La Valletta il disegno inequivocabile di un grande fallo. Che è stato ovviamente è stato registrato da Flightradar24, sito che monitora costantemente il traffico aereo internazionale, ed è stato pubblicato da Repubblica.